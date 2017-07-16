Виталий Мутко: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» провели достойные и хорошие матчи, видно, что они очень серьезно готовы
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от первых матчей в РФПЛ.
- Спартак», ЦСКА и «Зенит» провели достойные и хорошие матчи, видно, что они очень серьезно готовы. В целом команды показали очень качественный футбол: я считаю, что старт чемпионата России получился впечатляющим и обнадеживающим. Думаю, нас ожидает хороший сезон, будет серьезная конкурентная борьба. И от этого, естественно, выиграет и весь футбол, и будет расти конкуренция среди игроков, особенно среди футболистов сборной России, - передает слова Мутко «Р-Спорт».
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