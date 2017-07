Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят - 15-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании-2017 на трассе «Сильверстоун».

Напомним, Хэмилтон стартовал с поул-позишн. Трехкратный чемпион мира уверенно провел гонку и только наращивал свое преимущество.

5th career #BritishGP win



4th #BritishGP win in a row



Cuts VET's championship lead from 20 pts to one pt



Not a bad day at the office 🇬🇧 pic.twitter.com/tCrMNVQeVn — Formula 1 (@F1) 16 июля 2017 г.

Вторым стал его товарищ по команде Валттери Боттас, третьим - еще один финский пилот Кими Райкконен на «Феррари».

Отметим, что лидер чемпионата Себастьян Феттель проколол колесо за полтора круга до финиша и потерял несколько позиций. Хэмилтон сократил отставание от немца в общем зачете до одного очка.

DRIVER STANDINGS



One point in it



One more race before summer break (HUN)



So what's everyone doing two weeks from today? 🤔😉#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/z3w3sGs9qo — Formula 1 (@F1) 16 июля 2017 г.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят уже на первом круге столкнулся со своим напарником Карлосом Сайнсом-младшим, который в результате был вынужден сойти с дистанции. Квят финишировал только 15-м.

PROVISIONAL CLASSIFICATION



Massive drama on the final laps as Hamilton cuts Vettel's championship lead to one point#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/LAQ8wfDW4b — Formula 1 (@F1) 16 июля 2017 г.

Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:37.212

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +14.063

3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +36.570

4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +52.125

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1:05.955

6. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1:08.109

7. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1:33.989

8. Эстебан Окон (Force India) +1 круг

9. Серхио Перес (Force India) +1 круг

10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг

11. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

13. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

14. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг

15. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1 круг

16. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг

17. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг



Сошли с дистанции:

Фернандо Алонсо (McLaren) — 33-й круг

Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) — 2-й круг

Джолион Палмер (Renault Sport F1) — не стартовал.