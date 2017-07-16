«Рубин» - «Краснодар». Стартовые составы команд

читайте также

Виталий Мутко: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» провели достойные и хорошие матчи, видно, что они очень серьезно готовы Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от первых матчей в РФПЛ.

Сергей Фурсенко: Футболисты «Зенита» сыграли в Хабаровске на пять баллов Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал победу своей команды в первом туре чемпионата России.

Александр Кокорин: Мы с Дзюбой не ставим задачу забить 35 мячей за сезон Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

Далер Кузяев: «Зенит» отмучился, теперь очередь остальных Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ.

Дмитрий Хомуха: Больших изменений в игре ЦСКА не произошло. Можно говорить о проблемах в обороне Старший тренер юношеской сборной России (U-17) прокомментировал игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.

Дзюба остается, Лодыгина – в ПАОК. Главные выводы первого матча Манчини Роберто Манчини показал Петербургу то, что часто не получалось у Мирчи Луческу – спокойную победу над командой, уступающей в классе.

Роберто Манчини: Я знал, что Кузяев забьет Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «СКА-Хабаровск» (2:0) в матче первого тура РФПЛ.

Алексей Поддубский: В матче с «Зенитом» «СКА-Хабаровску» не хватило мастерства Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче первого тура РФПЛ.

«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» и одержал первую победу при Манчини «Зенит» в матче 1-го тура РФПЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Виталий Мутко: ЦСКА - лидер российского футбола. Команда играет рационально и спокойно Президент РФС Виталий Мутко позитивно оценил игру ЦСКА на старте сезона-2017/18.

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Кузяев забил первый гол петербуржцев в сезоне Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал автором первого гола петербургского клуба в сезоне-2016/17.

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2. Как это было В матче первого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с командой «Зенит».

Президент «Рубина»: Нам всем нужно сплотиться Президент «Рубина» Радик Шаймиев обратился к болельщикам перед стартом нового сезона.

Фэшн Сакала: Очень хочу играть в основной команде «Спартака» Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала выразил надежду, что попадает в основную команду красно-белых.

РФПЛ. 1-й тур. «СКА-Хабаровск» принимает «Зенит», «Рубин» – «Краснодар» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей первого тура Российский футбольной премьер лиги.

«СКА-Хабаровск» – «Зенит». Паредес и Ерохин сыграют с первых минут Тренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч 1-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

Валерий Рейнгольд: Дзюба развалит «Спартак», если в нем окажется Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о будущем в «Зените» нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. – Манч

«Спартаку» засчитают техническое поражение в матче за Суперкубок? Бред! (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Александр Григорян: Капитанство Яковлева - мое решение Главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что решение назначить полузащитника Павла Яковлева капитаном команды принимал лично.