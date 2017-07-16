«Рубин» - «Краснодар». Стартовые составы команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч первого тура чемпионата России по футболу-2017/18.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз, Канунников, Рочина.
Наш состав#РубинКраснодар pic.twitter.com/IMwADx3WFG— «Рубин» Казань (@fcrk) 16 июля 2017 г.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра, Шишкин, Газинский, Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.
Стартовый состав «Краснодара» на матч первого тура #РФПЛ против «Рубина»!#ВпередБыки #РубинКраснодар pic.twitter.com/wslE9i0PwP— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 июля 2017 г.
Матч начнется в 17:30 по московскому времени на «Казань Арене».
Матч
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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