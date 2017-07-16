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Тьемуа Бакайоко: Очень хотел перейти в клуб, который на данный момент является сильнейшим в Англии

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Новичок «Челси» Тьемуа Бакайоко поделился ожиданиями от выступлений в составе лондонской команды.

- Я знаю, что АПЛ — очень сложный чемпионат, один из самых сложных в мире. Тут много силовой борьбы, и я знаю, что тут надо сражаться, чтобы остаться в дивизионе. 

«Челси» — потрясающий клуб с потрясающей историей, это чемпион Англии. Я очень хотел перейти в клуб, который на данный момент является сильнейшим в Англии.

 Я очень счастлив и горд, и моя семья и те, кто поддерживал меня долгое время, тоже очень рады. Теперь надо много работать, чтобы двигаться вперед.

Что сказал Конте? Мы много говорили о тактике и тренировках, он уделил мне время и поговорил со мной о том, как я буду играть. Он объяснил, что мне надо быть серьезно настроенным и готовым много трудиться, - цитирует Бакайоко сайт «Челси».

Ранее «Челси» подписал пятилетний контракт с 22-летним полузащитником. В прошедшем сезоне Бакайоко провел за «Монако» 51 матч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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