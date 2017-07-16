Льюис Хэмилтон: Наша команда безупречно отработала уик-энд

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Великобритании-2017.

- Победы никогда не даются легко. Мне сложно описать свои чувства. Очень горжусь тем, что вижу повсюду британские флаги. Поддержка болельщиков по ходу гонки была просто невероятной.

Я очень горжусь тем, что сумел выиграть для вас. Команда безупречно отработала этот уик-энд. Валттери тоже продемонстрировал потрясающее выступление, для «Мерседеса» все сложилось наилучшим образом. Но впереди нас по-прежнему ждет очень длинный путь, - заявил Хэмилтон.

Напомним, благодаря сегодняшней победе Льюис Хэмилтон сократил разрыв в чемпионате с Себастьяном Феттелем до одного очка.



