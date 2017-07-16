Себастьян Феттель: Я бы не назвал свой прокол колеса катастрофой

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на Гран-при Великобритании-2017.

- Не думаю, что в этом проколе колеса можно кого-то обвинить. В тот момент все шло нормально. У Кими возникла такая же проблема, при том, что его шины были на 5-6 кругов свежее. Произошедшее стало сюрпризом для нас обоих.

Уик-энд мог бы пройти немного лучше, но называть случившееся катастрофой? Нет, я так не думаю. У нас отличная машина, особенно в поворотах, баланс болида был нормальным. Мои тормоза загорелись на самом старте, после чего гонка в любом случае получилась бы тяжелой. Затем я застрял за Максом Ферстаппеном, но в итоге мы смогли опередить его на пит-стопе. После этого я думал, что мы финиширую на третьем или четвертом месте, - рассказал Феттель.

Напомним, лидер чемпионата Себастьян Феттель проколол колесо за полтора круга до финиша и потерял несколько позиций. Льюис Хэмилтон, выигравший гонку в «Сильверстоуне», сократил отставание от немца в общем зачете до одного очка.







