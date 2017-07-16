Виталий Мутко: Игроки «Зенита» и «СКА-Хабаровска» подарили зрителям большой праздник
Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Зенитом» (0:2).
– Игра в Хабаровске стала очень большим праздником для многих людей, на матч приехали болельщики со всего региона, из близлежащих областей. И игроки «Зенита» и СКА подарили зрителям большой праздник. Надеюсь, что сейчас там и освещение сделают, чтобы все соответствовало необходимым требованиям. И все будет нормально. Думаю, что там будет хороший стадион, сегодня там почти был аншлаг, но этим надо заниматься – правильной продажей билетов, организацией матча.
У людей опыта пока мало, но надеюсь, что все мы им поможем. И игры в Хабаровске всегда будут достойным праздником, – приводит слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.
В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».
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Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция