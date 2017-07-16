Виталий Мутко: Игроки «Зенита» и «СКА-Хабаровска» подарили зрителям большой праздник

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Зенитом» (0:2).

– Игра в Хабаровске стала очень большим праздником для многих людей, на матч приехали болельщики со всего региона, из близлежащих областей. И игроки «Зенита» и СКА подарили зрителям большой праздник. Надеюсь, что сейчас там и освещение сделают, чтобы все соответствовало необходимым требованиям. И все будет нормально. Думаю, что там будет хороший стадион, сегодня там почти был аншлаг, но этим надо заниматься – правильной продажей билетов, организацией матча.

У людей опыта пока мало, но надеюсь, что все мы им поможем. И игры в Хабаровске всегда будут достойным праздником, – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.

В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».

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