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«Зенит» намерен возобновить переговоры по трансферу защитника «Сан-Паулу»

Источник:  RT на русскомКомментарии

«Зенит» намерен возобновить переговоры по трансферу защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Об этом сообщает RT со ссылкой на Globo Esporte.

 По информации издания, «Зенит» согласился выплатить отступные за Кайо, составляющие примерно 18 миллионов евро. Руководство «Сан-Паулу» приняло предложение российского клуба, что данная сумма будет перечислена не сразу, а по частям.

 Кайо выступает за «Сан-Паулу» с 2011 года. Он принял участие в 226 матчах бразильского чемпионата, отличившись в них 11 забитыми мячами. Отметим, защитник является победителем Олимпиады-2016 в составе молодежной сборной Бразилии.

 Ранее 23-летний защитник «Сан-Паулу» заявил, что подумает над предложением «Зенита», если оно поступит.

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