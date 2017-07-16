«Зенит» намерен возобновить переговоры по трансферу защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Об этом сообщает RT со ссылкой на Globo Esporte.

По информации издания, «Зенит» согласился выплатить отступные за Кайо, составляющие примерно 18 миллионов евро. Руководство «Сан-Паулу» приняло предложение российского клуба, что данная сумма будет перечислена не сразу, а по частям.

Кайо выступает за «Сан-Паулу» с 2011 года. Он принял участие в 226 матчах бразильского чемпионата, отличившись в них 11 забитыми мячами. Отметим, защитник является победителем Олимпиады-2016 в составе молодежной сборной Бразилии.

Ранее 23-летний защитник «Сан-Паулу» заявил, что подумает над предложением «Зенита», если оно поступит.