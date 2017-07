Федерер разгромил Чилича в финале Уимблдона

35-летний швейцарец Роджер Федерер в восьмой раз за карьеру стал победителем Уимблдонского турнира.

Сегодня в финале турнира Федерер нанес поражение чемпиону US Open-2014 хорвату Марину Чиличу в трех партиях.

Матч продолжался 1 час и 41 минуту. Роджер выполнил 8 подач навылет и допустил две двойные ошибки.

Ранее Федерер побеждал на Уимблдоне в 2003 - 2005, 2006 - 2007, 2010 - 2011 годах.

The record is broken.



For an historic eighth time, @rogerfederer wins the #Wimbledon men's singles title... pic.twitter.com/L6Yckp7qVq