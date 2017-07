Роджер Федерер на Уимблдоне-2017 не проиграл ни одного сета

Роджер Федерер стал автором уникального достижения на Уимблдоне-2017.

Впервые 35-летний швейцарец выиграл британский «мэйджор», не уступив на нем ни одного сета.

35 years of age. Still setting new standards for himself.#Wimbledon pic.twitter.com/AgbSTZRk7z