Гендиректор «СКА-Хабаровска»: Ребята сыграли с «Зенитом» очень достойно

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов оценил игру армейцев в дебютном матче в премьер-лиге, в котором команда проиграла «Зениту» (0:2).

- Ребята сыграли очень достойно, за эту команду нам не будет стыдно в сезоне. Мы играем в премьер-лиге, здесь мастерство клубов несопоставимо с командами ФНЛ, а мастерство «Зенита», конечно, выше, чем у нас. Проигрывать всегда обидно, но не скажу, что это суперобидное поражение, просто ребятам надо привыкнуть к этой лиге и футболу, нужно время. Я не удовлетворен результатом, но доволен самоотдачей футболистов и игрой команды, - приводит слова Флегонтова ТАСС.

Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.

В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».

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