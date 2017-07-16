Гендиректор «СКА-Хабаровска»: Ребята сыграли с «Зенитом» очень достойно
Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов оценил игру армейцев в дебютном матче в премьер-лиге, в котором команда проиграла «Зениту» (0:2).
- Ребята сыграли очень достойно, за эту команду нам не будет стыдно в сезоне. Мы играем в премьер-лиге, здесь мастерство клубов несопоставимо с командами ФНЛ, а мастерство «Зенита», конечно, выше, чем у нас. Проигрывать всегда обидно, но не скажу, что это суперобидное поражение, просто ребятам надо привыкнуть к этой лиге и футболу, нужно время. Я не удовлетворен результатом, но доволен самоотдачей футболистов и игрой команды, - приводит слова Флегонтова ТАСС.
Напомним, «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.
В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».
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Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция