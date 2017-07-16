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Виктор Васин: Хотелось побыстрее забить, чтобы закрыть эту тему

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал гостевую победу над «Анжи» в матче 1-го тура РФПЛ.

- Отлично начали матч, контролировали игру, высоко прессинговали, при потере сразу забирали мяч себе. Забили довольно быстрый гол. Во втором тайме забили снова. Могли и более легко закончить, но пропустили гол, и у «Анжи» случился эмоциональный подъём, они начали поддавливать. Но мы забили третий, и на этом игра закончилась.

Здесь всегда непросто играть. Что касается быстрого гола… Хорошая подача пошла от Витиньо. Оборона «Анжи» играла зонально, не персонально. Повезло, что мяч пошёл именно в ту точку, где я оказался.

Хотелось побыстрее забить, чтобы закрыть эту тему. Дальше буду стараться забить еще, - цитирует Васина официальный сайт ЦСКА.

 Напомним, в первом туре чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко со счетом 3:1 на выезде переиграли «Анжи».

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