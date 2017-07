Роджер Федерер: Этот Уимблдон для меня - настоящая магия

Роджер Федерер прокомментировал свою победу на Уимблдоне-2017.

- На этом турнире я не проиграл ни единого сета и завоевал трофей. Конечно, это настоящая магия. Марин также провел великолепные две недели. Поздравляю его с отличным достижением.

Это потрясающий момент для всей нашей семьи, - заявил Федерер.

"It's cruel sometimes but [Marin] fought well and he's a hero. Congrats on a wonderful tournament"



