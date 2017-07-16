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Светлана Колесниченко: Надеемся на то, что наша сегодняшняя медаль придаст духа и сил девчонкам

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко прокомментировала победу на чемпионате мира по водным видам.

- В этом году мы с Сашей не выступаем в группе. Мы очень надеемся на то, что наша сегодняшняя медаль придаст духа и сил девчонкам, чтобы они в группе выступили на самом высоком уровне, - передает слова Колесниченко «Р-Спорт».

Российские синхронистки Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко победили в технической программе на чемпионате мира в Будапеште.

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