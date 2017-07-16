Канунников перейдет в «Спартак» в ближайшее время

По информации «Советского спорта», полузащитник «Рубина» Максим Канунников в ближайшее время перейдет в «Спартак».

Напомним, 26-летний Канунников является воспитанником «Зенита», за который дебютировал в 2009 году.

В 2011 году полузащитник перешел в «Томь» на правах аренды. В 2013 году Канунников стал игроком «Амкара», а с 2014 года выступает за «Рубин».

Всего он провел в премьер-лиге 173 матча и забил 28 голов.

Добавим, что в матче первого тура с «Краснодаром» Канунников вышел в стартовом составе «Рубина».

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