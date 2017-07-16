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Президент «Урала»: Не поддерживаю систему видеоповторов, судья должен иметь право на ошибку

Источник:  Znak.comКомментарии

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов выступил против системы видеоповторов, которая была использована на Кубке Конфедераций-2017 в России.

- Не поддерживаю систему видеоповторов. Ничего она такого не сделала. Только ажиотаж лишний нагнетался. В финальном матче тренеры, запасные игроки кричали судье: «Иди, смотри повтор». Игра останавливалась. Надо просто поднимать судейский уровень.

Я бы видеопросмотры ввел только для фиксации взятия ворот. А для определения офсайдов надо ставить сильных лайнсменов. А борьбу смотреть… Вот футболисты имеют право на ошибку, а судьи нет. Я не сторонник такой системы, мне это не понравилось.

Ну ошибся судья в матче за Суперкубок России, не дал красную карточку. Но это случается во всех чемпионатах. Пусть это будет. Судья должен иметь право на ошибку. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола, - цитирует Иванова портал Znak.com.

Напомним, система видеоповторов использовалась арбитрами во время Кубка конфедераций-2017, который проходил в четырех российских городах и завершился 2 июля. С определенными оговорками ФИФА признала данный эксперимент удачным.

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