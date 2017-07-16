Елена Лиховцева: Веснина и Макарова - очень хорошая, сыгранная пара

Четырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне-2017.

- Девочки - молодцы. У них получилась очень хорошая, сыгранная и конкурентоспособная пара. И счет говорит сам за себя, тем более что это крайне редкий случай в истории Уимблдона.

Очень рада за Веснину и Макарову. Они уже играли здесь в финале, и вот наконец пришла победа.

Я до сих пор под впечатлением от счета, с которым они победили, и от их игры, в которой не было видно слабых мест, - рассказала Лиховцева в интервью «Газете.ру».

Макарова и Веснина впервые в карьере выиграли Уимблдон, ранее они уже доходили вместе до финала этого турнира в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).





