Александр Кержаков: Удар Лескано - единственный момент, когда хотелось, чтобы «Зенит» пропустил
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, ныне курирующий команды клубной Академии, поделился впечатлениями от матча между сине-бело-голубыми и «СКА-Хабаровском» (2:0).
- СКА проявил себя как крепкая команда. Понятно, первый матч на таком уровне, но хозяева запомнились не только эмоциями, но и правильными действия в атаке и обороне. Для новичка СКА сыграл очень неплохо. Но «Зенит» - мастеровитей, исполнители сильнее и класс сказался.
Удар Лескано - это единственный момент, когда мне хотелось, чтобы «Зенит» пропустил гол. Для красоты футбола это было нужно, наверное, всем. Но и помимо удара аргентинца, у хабаровчан были хорошие удары, выходы в контратаку. И, если кого-то выделять именно у «Зенита» - я бы главным героем матча назвал вратаря Лунева. Он спасал «Зенит» в нужные моменты, - приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
Напомним, аргентинский нападающий армейцев Хуан Лескано во втором тайме исполнил удар рабоной, и мяч попал в перекладину ворот Андрея Лунева.
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.
В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».
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Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция