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Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу в матче с «Рубином»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Краснодара» в гостях переиграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыл Рикардо Лаборде, убежавший от защитника казанской команды после передачи Маурисио Перейры и пробивший мимо Сергея Рыжикова. На 33-й минуте Лаборде оформил дубль: полузащитник краснодарской команды вошел в штрафную, обыграл Руслана Камболова, убрал Тараса Бурлака и пробил точно в угол ворот. В конце встречи бельгийский полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн сократил разницу в счете. Бельгиец ворвался в штрафную «Краснодара», на замахе убрал нескольких соперников и пробил точно в нижний угол ворот Андрея Синицина.

В следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Тосно».

Матч

Рубин - Краснодар - 1:2 (0:2)

Голы

Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон

Предупреждения:

Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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