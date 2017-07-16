Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу в матче с «Рубином»

Футболисты «Краснодара» в гостях переиграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России со счетом 2:1.

Счет на 17-й минуте встречи открыл Рикардо Лаборде, убежавший от защитника казанской команды после передачи Маурисио Перейры и пробивший мимо Сергея Рыжикова. На 33-й минуте Лаборде оформил дубль: полузащитник краснодарской команды вошел в штрафную, обыграл Руслана Камболова, убрал Тараса Бурлака и пробил точно в угол ворот. В конце встречи бельгийский полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн сократил разницу в счете. Бельгиец ворвался в штрафную «Краснодара», на замахе убрал нескольких соперников и пробил точно в нижний угол ворот Андрея Синицина.

В следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Тосно».