Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу в матче с «Рубином»
Футболисты «Краснодара» в гостях переиграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России со счетом 2:1.
Счет на 17-й минуте встречи открыл Рикардо Лаборде, убежавший от защитника казанской команды после передачи Маурисио Перейры и пробивший мимо Сергея Рыжикова. На 33-й минуте Лаборде оформил дубль: полузащитник краснодарской команды вошел в штрафную, обыграл Руслана Камболова, убрал Тараса Бурлака и пробил точно в угол ворот. В конце встречи бельгийский полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн сократил разницу в счете. Бельгиец ворвался в штрафную «Краснодара», на замахе убрал нескольких соперников и пробил точно в нижний угол ворот Андрея Синицина.
В следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом». В тот же день «Краснодар» на своем поле примет «Тосно».
Матч
Голы
Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон
Предупреждения:
Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция