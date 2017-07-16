Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнением
Четырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу испанки Гарбинье Мугурусы на Уимблдоне-2017.
- Над отдать должное Мугурусе. В первом сете у Винус было два сетбола на подаче соперницы, и американка выглядела лучше испанки. Было заметно, что Мугуруса нервничала и допускала большое количество невынужденных ошибок.
Но в самый важный момент, когда надо было отыгрывать сетболы, она собралась и справилась с волнением.
Испанка заметно прибавила в конце первой партии. Что касается второго сета, то в нем все развернулось в противоположную сторону — уже Уильямс начала нервничать. Было видно, что она расстроилась, не реализовав два сетбола, и начала допускать много ошибок. Это повлекло за собой быстрое поражение в первом сете. Именно невынужденные ошибки и плохое психологическое состояние не позволили ей сражаться в дальнейшем. Поэтому «баранка» во второй партии выглядит логично, - рассказала Лиховцева в интервью «Газете.ру».
Напомним, 23-летняя Гарбинье Мугуруса 15 июля выиграла второй турнир «Большого шлема» в карьере. В 2016 году испанка первенствовала на «Ролан Гаррос».
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Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Уильямс В. (США) - 7:5, 6:0
Место и дата
15 июля 16:00, , Онлайн-трансляция