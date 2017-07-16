Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнением

Четырехкратная финалистка турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева прокомментировала победу испанки Гарбинье Мугурусы на Уимблдоне-2017.

- Над отдать должное Мугурусе. В первом сете у Винус было два сетбола на подаче соперницы, и американка выглядела лучше испанки. Было заметно, что Мугуруса нервничала и допускала большое количество невынужденных ошибок.

Но в самый важный момент, когда надо было отыгрывать сетболы, она собралась и справилась с волнением.

Испанка заметно прибавила в конце первой партии. Что касается второго сета, то в нем все развернулось в противоположную сторону — уже Уильямс начала нервничать. Было видно, что она расстроилась, не реализовав два сетбола, и начала допускать много ошибок. Это повлекло за собой быстрое поражение в первом сете. Именно невынужденные ошибки и плохое психологическое состояние не позволили ей сражаться в дальнейшем. Поэтому «баранка» во второй партии выглядит логично, - рассказала Лиховцева в интервью «Газете.ру».

Напомним, 23-летняя Гарбинье Мугуруса 15 июля выиграла второй турнир «Большого шлема» в карьере. В 2016 году испанка первенствовала на «Ролан Гаррос».