БК «Химки» заключил контракт с Джеймсом Андерсоном
Источник: БК «Химки»Комментарии
Американский защитник Джеймс Андерсон перешел в «Химки». Об этом информирует официальный сайт баскетбольной команды.
Как сообщается, контракт рассчитан на два сезона.
- Мы хотели добавить универсальности и разнообразия в нашу заднюю линию, поэтому подписали контракт с Джеймсом Андерсоном, который может «закрыть» сразу три позиции. Это талантливый и разносторонний игрок, который, несомненно, принесет команде пользу. Рады, что Андерсон стал частью БК «Химки», - прокомментировал переход Андерсона главный тренер российской команды Георгиос Барцокас.
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