БК «Химки» заключил контракт с Джеймсом Андерсоном

Павел Астахов: Мы уверены, что Швед не вернется в НБА. Он продолжит играть за «Химки»

Генеральный директор подмосковного клуба «Химки» Павел Астахов уверен в том, что клуб сохранит в своих рядах защитника сборной России Алексея Шведа.