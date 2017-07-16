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БК «Химки» заключил контракт с Джеймсом Андерсоном

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Американский защитник Джеймс Андерсон перешел в «Химки». Об этом информирует официальный сайт баскетбольной команды.

Как сообщается, контракт рассчитан на два сезона.

- Мы хотели добавить универсальности и разнообразия в нашу заднюю линию, поэтому подписали контракт с Джеймсом Андерсоном, который может «закрыть» сразу три позиции. Это талантливый и разносторонний игрок, который, несомненно, принесет команде пользу. Рады, что Андерсон стал частью БК «Химки», - прокомментировал переход Андерсона главный тренер российской команды Георгиос Барцокас.

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