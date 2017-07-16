Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом Уимблдона
Источник: InstagramКомментарии
Российская теннисистка Елена Веснина выложила в своем аккаунте Instagram совместное фото со швейцарцем Роджером Федерером.
«Поздравляю Роджера Федерера с этим невероятным достижением - восемью титулами на Уимблдоне! А у меня ушло 12 лет на то, чтобы наконец-то получить совместное фото с Роджером. Роджер, ты великий, и точка», - подписала фотографию Веснина.
Напомним, в финальном матче Роджер разгромил хорвата Марина
Чилича.
Ранее Федерер побеждал на Уимблдоне в 2003 - 2005, 2006 - 2007, 2010 - 2011 годах. Выиграв Уимблдон в восьмой раз, Роджер побил рекорд американца Пита Сампраса, в активе которого было семь титулов.
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