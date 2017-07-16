Веснина сфотографировалась с Федерером и поздравила его с 8-м титулом Уимблдона

Виталий Мутко: Веснина и Макарова, на мой взгляд, являются одной из сильнейших пар в мире

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдонском турнире.