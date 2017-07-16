Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Теннис  Чилич3:6, 1:6, 4:6Федерер
Футбол  Ахмат0 : 0Амкар
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Рубин1 : 2Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» в петербургском дерби

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Артем Кулишев. 

Бело-голубые одержали вторую победу в ФНЛ. Также шесть очков на старте первенства набрали «Химки» и «Спартак-2». «Зенит-2» замыкает турнирную таблицу вместе с «Тамбовом», «Тюменью», «Ротором» и «Томью». Эти команды не набрали ни одного очка.

В следующем туре «Зенит-2» встретится на выезде с «Тюменью», а «Динамо СПб» сыграет с воронежским «Факелом». Матчи состоятся 22 июля. Отметим, динамовцы примут соперников в Великом Новгороде. 

Матч

Зенит-2 - Динамо СПб - 0:1 (0:0)

Голы

Кулишев 48 (0:1).

Место и дата

16 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вратарь «Динамо СПб» Генералов: Думаю, новгородцам будет интересно посмотреть на насВратарь «Динамо СПб» Егор Генералов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после победы над «Зенитом-2» (1:0) оценил старт сезона и поделился мнением о переносе матчей команды в Великий Новгород.Иван Соловьев: Игры с «Зенитом» были принципиальны в прошлом сезоне. В этом уже не такПолузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» во втором туре первенства ФНЛ (1:0).«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛВраждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.Анатолий Давыдов: Зырянов вернется в «Зенит-2», когда залечит травму. Такими игроками разбрасываться нельзяГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о матче с «Динамо СПб» (0:1).Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишьсяГлавный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2».Игорь Черевченко: Жаль, что «Балтика» подвела болельщиковГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал ничейных исход во втором туре ФНЛ с «Сибирью» (0:0).Евгений Калешин: Против «Кубани» все команды играют в глухой оборонеГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» во втором туре ФНЛ (0:1) .Юрий Газзаев: «Ротор» – команда с почерком, она будет набирать очкиГлавный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после победы над «Ротором» отдал должное волгоградскому клубу.ФНЛ. 2-й тур. «Зенит-2» сыграет с «Динамо СПб» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго тура первенства Футбольной национальной лиги.Дмитрий Гунько: Могли снять вопрос о победителе задолго до финального свисткаГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0).«Химки» на выезде переиграли «Кубань» в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Химок» в гостях переиграли «Кубань» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Факел» сыграл вничью с «Шинником» в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Факела» не смогли переиграть «Шинник» в матче второго тура первенства ФНЛ.«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Балтики» не смогли переиграть «Сибирь» в матче второго тура первенства ФНЛ.«Волгарь» переиграл «Ротор» в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Волгаря» на выезде переиграли «Ротор» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Спартак-2» переиграл «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛФутболисты «Спартака-2» на своем поле переиграли «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Авангард» вырвал победу у «Тамбова» в матче первенства ФНЛФутболисты курского «Авангарда» на своем поле обыграли «Тамбов» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Крыльев Советов» не смогли переиграть «Олимпиец» во 2-м туре первенства ФНЛФутболисты «Крыльев Советов» сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем» в матче второго тура первенства ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Провели неплохую игру, но нужно прибавлятьГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тюменью» (3:1) во втором туре ФНЛ.Александр Ивченко: Комментировать игру не буду, до поезда остается мало времениГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко после выездного матча второго тура ФНЛ с «Енисеем» (1:3) поздравил хозяев поля с юбилейным сезоном.Валерий Петраков: У «Томи» слишком слабый состав для ФНЛГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал разгромное поражение от «Луча-Энергии» во втором туре первенства ФНЛ.
Футбол
«Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» в петербургском дерби
Теннис
Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнением
Футбол
Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу в матче с «Рубином»
Футбол
Александр Кержаков: Удар Лескано - единственный момент, когда хотелось, чтобы «Зенит» пропустил
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости