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Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишься

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2» (1:0). 

- Для болельщиков игра была хорошая: очень много голевых моментов создали команды. Для тренеров игра была валидольной. Очень рад, что мы использовали свой момент. А у молодежи «Зенита» все впереди. 

- Статус матча добавил самоотдачи вашим игрокам?
- У нас каждая игра, как дерби. По самоотдаче и желанию претензий нет. Есть игровые проблемы, будем их исправлять. 

- Когда будет играть Олег Власов?
- Он только три дня назад к нам присоединился. К следующей игре мы будем на него рассчитывать. 

- Игра против «Енисея» добавила уверенности?
- Каждая победа помогает. В следующей игре мы будем еще увереннее. 

- Следующие матчи вы проведете в Новгороде.
- Никаких проблем не вижу. Это сложности для наших болельщиков. К сожалению, мы в Петербурге в эти сроки играть не можем, поэтому будем играть в Новгороде. Надеюсь на понимание болельщиков. 

- Есть ли цель выйти в премьер-лигу?
- После двух побед задача одна - выиграть третью игру. Мы еще не решили минимальную задачу - остаться в ФНЛ. Сначала решим одну, потом будем ставить другие. Думаю, удача в первых матчах была на нашей стороне, а на ней долго в премьер-лиге задержаться не получится, - приводит слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Артем Кулишев. 

Бело-голубые одержали вторую победу в ФНЛ. Также шесть очков на старте первенства набрали «Химки» и «Спартак-2». «Зенит-2» замыкает турнирную таблицу вместе с «Тамбовом», «Тюменью», «Ротором» и «Томью». Эти команды не набрали ни одного очка.

В следующем туре «Зенит-2» встретится на выезде с «Тюменью», а «Динамо СПб» сыграет с воронежским «Факелом». Матчи состоятся 22 июля. Отметим, динамовцы примут соперников в Великом Новгороде.  

Матч

Зенит-2 - Динамо СПб - 0:1 (0:0)

Голы

Кулишев 48 (0:1).

Место и дата

16 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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