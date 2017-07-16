Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишься

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2» (1:0).

- Для болельщиков игра была хорошая: очень много голевых моментов создали команды. Для тренеров игра была валидольной. Очень рад, что мы использовали свой момент. А у молодежи «Зенита» все впереди.

- Статус матча добавил самоотдачи вашим игрокам?

- У нас каждая игра, как дерби. По самоотдаче и желанию претензий нет. Есть игровые проблемы, будем их исправлять.

- Когда будет играть Олег Власов?

- Он только три дня назад к нам присоединился. К следующей игре мы будем на него рассчитывать.

- Игра против «Енисея» добавила уверенности?

- Каждая победа помогает. В следующей игре мы будем еще увереннее.

- Следующие матчи вы проведете в Новгороде.

- Никаких проблем не вижу. Это сложности для наших болельщиков. К сожалению, мы в Петербурге в эти сроки играть не можем, поэтому будем играть в Новгороде. Надеюсь на понимание болельщиков.

- Есть ли цель выйти в премьер-лигу?

- После двух побед задача одна - выиграть третью игру. Мы еще не решили минимальную задачу - остаться в ФНЛ. Сначала решим одну, потом будем ставить другие. Думаю, удача в первых матчах была на нашей стороне, а на ней долго в премьер-лиге задержаться не получится, - приводит слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Артем Кулишев.

Бело-голубые одержали вторую победу в ФНЛ. Также шесть очков на старте первенства набрали «Химки» и «Спартак-2». «Зенит-2» замыкает турнирную таблицу вместе с «Тамбовом», «Тюменью», «Ротором» и «Томью». Эти команды не набрали ни одного очка.

В следующем туре «Зенит-2» встретится на выезде с «Тюменью», а «Динамо СПб» сыграет с воронежским «Факелом». Матчи состоятся 22 июля. Отметим, динамовцы примут соперников в Великом Новгороде.