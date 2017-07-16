Анатолий Давыдов: Зырянов вернется в «Зенит-2», когда залечит травму. Такими игроками разбрасываться нельзя

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о матче с «Динамо СПб» (0:1).

- Проиграли не по делу: моменты у нас были. Есть над чем работать. Играли лучше, чем с «Шинником», но пока команда еще не сыгранная. 85 процентов футболистов ушли, вектор поменялся.

- Что с Константином Зыряновым, который продлил контракт с клубом?

- У Зырянова серьезная травма, нам действительно не хватает этого опыта в центре поля. Как только Константин залечит травму, он вернется к нам в команду. Если будет готов - будет играющим тренером. Если нет - просто останется в тренерском штабе. Такими людьми нельзя разбрасываться, - приводит слова Давыдова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 48-й минуте забил Артем Кулишев.

Бело-голубые одержали вторую победу в ФНЛ. Также шесть очков на старте первенства набрали «Химки» и «Спартак-2». «Зенит-2» замыкает турнирную таблицу вместе с «Тамбовом», «Тюменью», «Ротором» и «Томью». Эти команды не набрали ни одного очка.

В следующем туре «Зенит-2» встретится на выезде с «Тюменью», а «Динамо СПб» сыграет с воронежским «Факелом». Матчи состоятся 22 июля. Отметим, динамовцы примут соперников в Великом Новгороде.