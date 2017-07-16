Даниил Квят: Я очень расстроен из-за столкновения с Сайнсом

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал эпизод со столкновением с партнером по команде Карлсом Сайнсом в первом круге гонки в Великобритании.

«Я разочарован. Я обогнал его в 11-м повороте, но оказался на грязной стороне трассы, и в 12-м у меня возникла недостаточная поворачиваемость. В тот момент скорость машины была очень высокой. Когда у тебя начинается недостаточная поворачиваемость, а твой напарник тебя не видит и продолжает ехать так, как ехал, тогда, конечно, происходит столкновение.

Мы решили оставаться на трассе, чтобы понять, сможет ли машина ехать с повреждениями. К тому же, мог пойти дождь. Я очень расстроен произошедшим», - приводит слова Квята F1news.ru.

Напомним, победителем гонки стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Валттери Боттас занял второе место, а замкнул тройку лидеров Кими Райкконен из «Феррари».