Евгений Кафельников: Только сам Федерер способен ответить на вопрос, сколько он еще может играть на таком уровне

Двукратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал восьмую победу в карьере швейцарца Роджера Федерера на Уимблдонском турнире.

- Только сам Федерер способен ответить на вопрос, сколько он еще может играть на таком уровне. Естественно, играть на таком уровне в 35-летнем возрасте и выигрывать турниры Большого шлема - это выдающееся достижение. Саму игру не смотрел, но по счету понятно, что у Чилича не было шансов: три сета подряд Федерер выиграл, - приводит слова Кафельникова «Р-Спорт».

Ранее в финальном матче Роджер разгромил хорвата Марина Чилича.

Федерер побеждал на Уимблдоне в 2003 - 2005, 2006 - 2007, 2010 - 2011 годах. Выиграв Уимблдон в восьмой раз, Роджер побил рекорд американца Пита Сампраса, в активе которого было семь титулов.