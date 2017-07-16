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Курбан Бердыев: Во втором тайме поменяли систему и более или менее выровняли игру

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча 1-го тура против «Краснодара» (1:2).

- Как и предполагали, атаки «Краснодара» по центру очень опасны. Так и произошло. К сожалению, мы еще не смогли наиграть взаимодействия в центре. Тем не менее, во втором тайме поменяли систему и более или менее выровняли игру. В целом, есть удовлетворение от желания ребят, они знают, что и как делать. Другое дело, что времени было мало, и те ребята, которые вышли на замену, сейчас не в очень хорошем функциональном состоянии из-за травм. На какой-то период они усилили игру, но хотелось бы большего.

- Первый гол – индивидуальные действия или коллективная ошибка?
- Командные взаимодействия. Индивидуальные действия нападающего тоже стоит отметить, но там нужно было коллективное взаимодействие наших футболистов, - приводит слова Бердыева пресс-служба «Рубина».

Добавим, что в следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом».

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