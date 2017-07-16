Карлос Сайнс: Разбор аварии с Квятом должен остаться между нами

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о столкновении с партнером по команде россиянином Даниилом Квятом в первом круге Гран-при Великобритании.

«На видеоповторе все очевидно: мы сражались за позицию и старались оставить друг другу место, а затем один потерял управление и врезался в другого.

Неприятный инцидент для команды, но обсуждение и разбор произошедшего должны остаться между нами. Не собираюсь нагнетать ситуацию, когда один из нас потерял контроль над машиной. Я спокоен и не собираюсь падать духом», - приводит слова Сайнса Autosport.com.ru.