Карлос Сайнс: Разбор аварии с Квятом должен остаться между нами
Источник: AutosportКомментарии
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о столкновении с
партнером по команде россиянином Даниилом Квятом в первом круге Гран-при
Великобритании.
«На видеоповторе все очевидно: мы сражались за позицию и
старались оставить друг другу место, а затем один потерял управление и врезался
в другого.
Неприятный инцидент для команды, но обсуждение и разбор
произошедшего должны остаться между нами. Не собираюсь нагнетать ситуацию,
когда один из нас потерял контроль над машиной. Я спокоен и не собираюсь падать
духом», - приводит слова Сайнса Autosport.com.ru.
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