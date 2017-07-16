Игорь Шалимов: Во втором тайме растерялись, должны были играть по-другому

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1-го тура против «Рубина» (2:1).

- Выезд сюда всегда очень тяжелый. Понятно, что «Рубину» нужно больше времени, чтобы полностью перестроиться. Понятно, что «Рубин» будет становиться все сильнее и сильнее. Мы прошли этот выезд очень удачно в плане результата. Во втором тайме растерялись, должны были играть по-другому, пропустили гол. Должны были играть более уверенно. Все могло закончиться вничью. По такому первому тайму не довольны вторым, - приводит слова Берждыева пресс-служба «Рубина».

Добавим, что в следующем туре 22 июля «Краснодар» на своем поле примет «Тосно».