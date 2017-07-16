На церемонии чествования хоккеистов «Металлурга», которым были вручены серебряные медали КХЛ, капитан команды Сергей Мозякин получил именную золотую клюшку.

Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Мозякина, на ней имеется памятная надпись, а вдоль черенка – отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного.

«Уважаемые друзья! Я, конечно, не профессиональный хоккеист, но небольшое отношение к хоккею, как вы слышали, имею. Я думаю, что не только я, но и все мы, впервые в жизни видим такую уникальную клюшку. Давайте пожелаем Сергею, чтобы он дальше так же успешно у нас работал, чтобы дальше двигался и помогал нашей команде завоевывать следующие призы. Еще я хотел бы сказать, что за последние четыре года мы три раза были в финале, и дважды выигрывали Кубок. Потом, если обратите внимание, мы выигрывали в чётные годы – 14-й выиграли, 15-й передохнули, 16-й выиграли, 17-й передохнули. Следующий 18-й… Давайте пожелаем эту традицию продолжать», - заявил Виктор Рашников, Президент «Металлурга».