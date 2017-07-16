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Сергей Мозякин получил именную золотую клюшку

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

На церемонии чествования хоккеистов «Металлурга», которым были вручены серебряные медали КХЛ, капитан команды Сергей Мозякин получил именную золотую клюшку.

Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Мозякина, на ней имеется памятная надпись, а вдоль черенка – отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного.

В Магнитогорске состоялось празднование Дня металлурга, в этом году дополнительно отмеченное датой 85-летия Магнитогорского металлургического комбината. Во время праздничных торжеств прошло и вручение хоккейным «сталеварам» серебряных медалей чемпионата России. На церемонию приехали Владислав Третьяк, Дмитрий Курбатов и уже легендарный воспитанник магнитогорского хоккея, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли – Евгений Малкин. После официальной наградной части настало время сюрпризов: фантастические показатели Сергея Мозякина (1000 очков в чемпионатах России) были отмечены не только аплодисментами в честь великого Мастера, но и памятным подарком от Магнитогорского металлургического комбината – настоящей золотой клюшкой! Вручал клюшку лично Председатель совета директоров ПАО «ММК», Президент ХК «Металлург» Виктор Рашников. Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Сергея Мозякина, на ней имеется памятная надпись, а вдоль черенка – отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного. Все подробности – на нашем сайте!

Публикация от "Metallurg" Magnitogorsk (@hcmetallurg)

«Уважаемые друзья! Я, конечно, не профессиональный хоккеист, но небольшое отношение к хоккею, как вы слышали, имею. Я думаю, что не только я, но и все мы, впервые в жизни видим такую уникальную клюшку. Давайте пожелаем Сергею, чтобы он дальше так же успешно у нас работал, чтобы дальше двигался и помогал нашей команде завоевывать следующие призы. Еще я хотел бы сказать, что за последние четыре года мы три раза были в финале, и дважды выигрывали Кубок. Потом, если обратите внимание, мы выигрывали в чётные годы – 14-й выиграли, 15-й передохнули, 16-й выиграли, 17-й передохнули. Следующий 18-й… Давайте пожелаем эту традицию продолжать», - заявил Виктор Рашников, Президент «Металлурга».

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