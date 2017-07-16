Елена Веснина: За все время, что мы выступаем в паре с Макаровой, это был один из лучших наших матчей

Российская теннисистка Елена Веснина, вместе с Екатериной Макаровой выигравшая Уимблдон в парном разряде, рассказала, как удалось в финале обыграть Чань Хаочин и Монику Никулеску со счетом 6:0, 6:0.

- Мы провели просто идеальную игру. За все время, что мы выступаем в паре с Макаровой, это был один из лучших наших матчей. Мы собрали все ключевые очки. Обе играли хорошо и поддерживали друг друга. В какой-то момент начали говорить друг другу, что нужно цепляться за каждый розыгрыш и не отдавать Хаочин с Никулеску ничего. Не то чтобы стремились сыграть на ноль. Просто не хотелось позволить соперницам поднять голову. Это важно психологически. Оппонент должен понимать, что не может выиграть, и тогда счёт будет всё увеличиваться, - передает слова Весниной RT.