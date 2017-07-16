Иван Соловьев: Игры с «Зенитом» были принципиальны в прошлом сезоне. В этом уже не так

Полузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» во втором туре первенства ФНЛ (1:0).

- Матчи с «Зенитом» для вас имеют принципиальность?

- Никакой принципиальности нет. Она была в том году, а в этом году уже не так.

- Эмоции остыли?

- Да. Я знаю многих ребят, которые здесь играют. Они молодые. У них свой путь, у меня - другой.

- На вас рассчитывают как на лидера. Как себя чувствуете в команде?

- Все хорошо. Коллектив хороший. У нас каждый игрок - лидер, не кто-то поименно.

- На что команда может рассчитывать в этом сезоне?

- Будем смотреть турнирную таблицу в конце первенства. А так мы рассчитываем на самые высокие места и будем цепляться за это.

- Друзья в «Зените» остались?

- Ни с кем контакт не поддерживаю, потому что весь состав обновился. Разве что общаюсь с Бабуриным и Зуйковым, - сказал Соловьев.

Напомним, 24-летний полузащитник принадлежал «Зениту» с 2013 по 2016 годы. За основной состав сине-бело-голубых Соловьев провел четыре матча. Петербургский клуб отдавал экс-динамовца в аренду «Амкару» (2014) и «Лахти» (2016). 20 июня Соловьев подписал двухлетний контракт с «Динамо СПб». В сезоне 2016/2017 он выступал за «Факел».

Бело-голубые стартовали в первенстве ФНЛ с побед над «Енисеем» и «Зенитом-2». Набрав шесть очков, подопечные Александра Точилина делят первое место в таблице с «Химками» и «Спартаком-2». Следующий матч команда проведет 22 июля в Великом Новгороде против «Факела».