Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 2Зенит
Теннис  Чилич3:6, 1:6, 4:6Федерер
Футбол  Ахмат0 : 0Амкар
Формула-1  Гран-при Великобритании. Гонка
Футбол  Рубин1 : 2Краснодар
Водное поло  Россия- : -Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Иван Соловьев: Игры с «Зенитом» были принципиальны в прошлом сезоне. В этом уже не так

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» во втором туре первенства ФНЛ (1:0).

- Матчи с «Зенитом» для вас имеют принципиальность?
- Никакой принципиальности нет. Она была в том году, а в этом году уже не так.

- Эмоции остыли?
- Да. Я знаю многих ребят, которые здесь играют. Они молодые. У них свой путь, у меня - другой. 

- На вас рассчитывают как на лидера. Как себя чувствуете в команде?
- Все хорошо. Коллектив хороший. У нас каждый игрок - лидер, не кто-то поименно.

- На что команда может рассчитывать в этом сезоне?
- Будем смотреть турнирную таблицу в конце первенства. А так мы рассчитываем на самые высокие места и будем цепляться за это.

- Друзья в «Зените» остались?
- Ни с кем контакт не поддерживаю, потому что весь состав обновился. Разве что общаюсь с Бабуриным и Зуйковым, - сказал Соловьев.

Напомним, 24-летний полузащитник принадлежал «Зениту» с 2013 по 2016 годы. За основной состав сине-бело-голубых Соловьев провел четыре матча. Петербургский клуб отдавал экс-динамовца в аренду «Амкару» (2014) и «Лахти» (2016). 20 июня Соловьев подписал двухлетний контракт с «Динамо СПб». В сезоне 2016/2017 он выступал за «Факел».

Бело-голубые стартовали в первенстве ФНЛ с побед над «Енисеем» и «Зенитом-2». Набрав шесть очков, подопечные Александра Точилина делят первое место в таблице с «Химками» и «Спартаком-2».  Следующий матч команда проведет 22 июля в Великом Новгороде против «Факела».

Матч

Зенит-2 - Динамо СПб - 0:1 (0:0)

Голы

Кулишев 48 (0:1).

Место и дата

16 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вратарь «Динамо СПб» Генералов: Думаю, новгородцам будет интересно посмотреть на насВратарь «Динамо СПб» Егор Генералов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после победы над «Зенитом-2» (1:0) оценил старт сезона и поделился мнением о переносе матчей команды в Великий Новгород.«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛ«Один город – три команды». «Динамо СПб» победило в дерби и вышло в лидеры ФНЛВраждующие фанаты не подрались, а молодая команда Анатолия Давыдова была очень хороша, но очки за это не получила.Анатолий Давыдов: Зырянов вернется в «Зенит-2», когда залечит травму. Такими игроками разбрасываться нельзяГлавный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о матче с «Динамо СПб» (0:1).Александр Точилин: «Динамо СПб» не показывает чемпионскую игру, а на удаче в РФПЛ не задержишьсяГлавный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе над «Зенитом-2».«Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» в петербургском дербиМатч второго тура первенства ФНЛ «Зенит-2» - «Динамо СПб» завершился победой гостей со счетом 1:0.Игорь Черевченко: Жаль, что «Балтика» подвела болельщиковГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал ничейных исход во втором туре ФНЛ с «Сибирью» (0:0).Евгений Калешин: Против «Кубани» все команды играют в глухой оборонеГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от подмосковных «Химок» во втором туре ФНЛ (0:1) .Юрий Газзаев: «Ротор» – команда с почерком, она будет набирать очкиГлавный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев после победы над «Ротором» отдал должное волгоградскому клубу.ФНЛ. 2-й тур. «Зенит-2» сыграет с «Динамо СПб» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей второго тура первенства Футбольной национальной лиги.Дмитрий Гунько: Могли снять вопрос о победителе задолго до финального свисткаГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:0).«Химки» на выезде переиграли «Кубань» в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Химок» в гостях переиграли «Кубань» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Факел» сыграл вничью с «Шинником» в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Факела» не смогли переиграть «Шинник» в матче второго тура первенства ФНЛ.«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Балтики» не смогли переиграть «Сибирь» в матче второго тура первенства ФНЛ.«Волгарь» переиграл «Ротор» в матче 2-го тура первенства ФНЛФутболисты «Волгаря» на выезде переиграли «Ротор» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Спартак-2» переиграл «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛФутболисты «Спартака-2» на своем поле переиграли «Оренбург» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.«Авангард» вырвал победу у «Тамбова» в матче первенства ФНЛФутболисты курского «Авангарда» на своем поле обыграли «Тамбов» в матче второго тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.«Крыльев Советов» не смогли переиграть «Олимпиец» во 2-м туре первенства ФНЛФутболисты «Крыльев Советов» сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем» в матче второго тура первенства ФНЛ.Дмитрий Аленичев: Провели неплохую игру, но нужно прибавлятьГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тюменью» (3:1) во втором туре ФНЛ.Александр Ивченко: Комментировать игру не буду, до поезда остается мало времениГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко после выездного матча второго тура ФНЛ с «Енисеем» (1:3) поздравил хозяев поля с юбилейным сезоном.Валерий Петраков: У «Томи» слишком слабый состав для ФНЛГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал разгромное поражение от «Луча-Энергии» во втором туре первенства ФНЛ.
Футбол
«Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» в петербургском дерби
Теннис
Елена Лиховцева: В самый важный момент Мугуруса собралась и справилась с волнением
Футбол
Дубль Лаборде принес «Краснодару» победу в матче с «Рубином»
Футбол
Александр Кержаков: Удар Лескано - единственный момент, когда хотелось, чтобы «Зенит» пропустил
все новости
Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Иван Соловьёв
Иван Соловьёввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости