Состав Effect по Dota 2 покинули два игрока

Игорь «Maden» Моденов и Алексей «nongrata» Васильев покинули состав Effect.



«Решение об изменениях в составе принято давно, и сейчас пора сообщить об этом официально. Первым этапом этих изменений является уход из команды двух наших игроков — это nongrata и Maden. Хотелось бы пожелать Игорю и Алексею удачи в любом начинании в нашем общем деле. Я уверен, что наступит тот момент, когда эти два игрока займут достойную нишу в топовых командах , но на данный момент конкретно мы не можем продолжать так работать и тренироваться. По поводу же новых игроков в нашем стане пока точной информации нет, но должно быть все очень круто, поэтому следите за нашими пабликами», — прокомментировал капитан состава Арсений «ArsZeeqq» Усов.



Игроки выступали за коллектив с мая 2017 года. Новый состав будет объявлен в ближайшее время.



Состав Effect по Dota 2:



Арсений «ArsZeeqq» Усов

Андрей «Afoninje» Афонин

Ринат «KingR» Абдуллин



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