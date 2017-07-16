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«СКА-Хабаровск» – «Зенит»: Паредес – лучший по ударам и количеству передач, Кокорин – в единоборствах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче первого тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» – 2:0.

По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал новобранец «Зенита» Паредес – 4 удара (1 в створ). Он же чаще всех касался мяча (92 раза) и сделал больше всех передач – 88 с точностью 87%. В единоборства чаще всех вступал Кокорин – 36 (выиграл 33%). А самым активным в дриблинге стал Казанков – 9 обводок.

«Зенит» больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 30, сделал больше передач – 526 (87%) против 296 (82%). Однако, несмотря на территориальное преимущество питерцев, команды нанесли по воротам одинаковое количество ударов – по 14. Хозяева 4 раза пробили в створ ворот (еще 2 раза – в перекладину), гости – 3.

Новый лидер «Зенита». Михаил Борзыкин – о дебюте Паредеса

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров

Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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