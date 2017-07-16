«СКА-Хабаровск» – «Зенит»: Паредес – лучший по ударам и количеству передач, Кокорин – в единоборствах

Сегодня в матче первого тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» – 2:0.

По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал новобранец «Зенита» Паредес – 4 удара (1 в створ). Он же чаще всех касался мяча (92 раза) и сделал больше всех передач – 88 с точностью 87%. В единоборства чаще всех вступал Кокорин – 36 (выиграл 33%). А самым активным в дриблинге стал Казанков – 9 обводок.

«Зенит» больше владел мячом – 37 минут чистого игрового времени против 30, сделал больше передач – 526 (87%) против 296 (82%). Однако, несмотря на территориальное преимущество питерцев, команды нанесли по воротам одинаковое количество ударов – по 14. Хозяева 4 раза пробили в створ ворот (еще 2 раза – в перекладину), гости – 3.