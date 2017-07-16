«Ахмат» - «Амкар». Стали известны стартовые составы
Тренерский штаб «Амкара» определился со стартовым составом на матч первого тура чемпионата России против «Ахмата.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Семёнов, Сампайо, Митришев, Иванов, Жаба, Балай.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гол, Прокофьев, Бодул.
Напомним, что матч пройдет в Грозном на поле стадиона «Ахмат-Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Состав
Ахмат: Городов, Уциев, P. Sampaio, Семёнов, Родолфо, A. Romero, Иванов, Кен, Мохаммади, Митришев, Балай
Амкар: Нигматуллин, Идову, Зайцев, Милькович, Комолов, Гол, Бодул, Прокофьев
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция