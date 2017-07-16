Вратарь «Динамо СПб» Генералов: Думаю, новгородцам будет интересно посмотреть на нас

Вратарь «Динамо СПб» Егор Генералов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» после победы над «Зенитом-2» (1:0) оценил старт сезона и поделился мнением о переносе матчей команды в Великий Новгород.

- Чувствовали атмосферу дерби?

- Конечно. Все на стадионе слышали, как кричали болельщики: и с нашей стороны, и с зенитовской.

- Чем бы объяснили удачный старт сезона?

- Мы готовились, как и все остальные. У нас подобрался хороший коллектив. Все идет нормально. Наши победы - не удивление и не сенсация.

- Неожиданно для команды, что следующие домашние матчи пройдут в Великом Новгороде?

- Есть проблемы в плане организации, ведь на «Петровском» «Тосно» играет, поэтому это данность, и к ней надо относиться с пониманием. За день приедем в Новгород, подготовимся, и все будет нормально. Не знаю, как болельщики будут добираться, но думаю, клуб организует.

- Считается, что в Новгороде больше за «Спартак» болеют.

- Я об этом не знал. В городе нет команды. Думаю, местным жителям будет интересно прийти и посмотреть. Нас там тоже поддержат, и не только новгородские болельщики, - сказал Генералов.

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит-2» со счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Кулишев. Набрав шесть очков, подопечные Александра Точилина лидируют в первенстве ФНЛ вместе с «Химками» и «Спартаком-2».

Следующий матч бело-голубые проведут 22 июля против воронежского «Факела». Игра была перенесена в Великий Новгород из-за загруженности стадиона «Петровский» и обращения МВД.