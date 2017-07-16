Маррей и Хингис выиграли Уимблдонский турнир в миксте

Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей выиграли Уимблдонский теннисный турнир в миксте.

Хингис и Маррей в финале переиграли Хенри Континену из Финляндии и британку Хизер Уотсон со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 11 минут. Хингис и Маррей выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки, две невынужденные ошибки и три брейка.

Отметим, что Хингис в 2015 году побеждала в миксте на Уимблдоне в паре с Леандером Паесом из Индии. Маррей в 2007 году выигрывал Уимблдонский турнир в миксте в паре с сербской теннисисткой Еленой Янкович.