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Квят находится в трех штрафных очках от дисквалификации

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят за столкновение с партнером по команде Карлсом Сайнсом в гонке Гран-при Великобритании получил два штрафных очка и остановился в трех баллах от дисквалификации на одну гонку.

Согласно регламенту Формулы-1, гонщик, который набрал за 12 месяцев 12 штрафных баллов, пропускает одну гонку.

Таким образом, в активе россиянина уже девять штрафных очков.

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