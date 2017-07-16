Квят находится в трех штрафных очках от дисквалификации

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят за столкновение с партнером по команде Карлсом Сайнсом в гонке Гран-при Великобритании получил два штрафных очка и остановился в трех баллах от дисквалификации на одну гонку.

Согласно регламенту Формулы-1, гонщик, который набрал за 12 месяцев 12 штрафных баллов, пропускает одну гонку.

Таким образом, в активе россиянина уже девять штрафных очков.