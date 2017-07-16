Сергей Рыжиков: Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подвел итоги матча первго тура против «Краснодара» (1:2).

- Было тяжело. Самоотдача была. Во втором тайме проблески игры, которую хочет от нас тренер, появились. Две ошибки, из-за которых «Краснодар» и забил. Так что будем работать, весь сезон впереди, я надеюсь, что это поражение будет уроком, мы извлечем положительные моменты, и дальше все будет нормально.

Приятно было играть при таком количестве зрителей. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нас. Первый блин комом, будем стараться исправить ситуацию, - приводит слова Рыжикова пресс-служба «Рубина».

Добавим, что в следующем туре 22 июля «Рубин» в гостях сыграет с «Зенитом».