Евгений Ловчев: При Слуцком игроки потеряли интерес к футболу

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре ЦСКА.

– Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам ребят. При Викторе Гончаренкоони ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства.

В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витинью, что сделал Гончаренко.