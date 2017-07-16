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Евгений Ловчев: При Слуцком игроки потеряли интерес к футболу

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре ЦСКА.

 Из всех лидеров прошлого года самую целостную игру и лучшую готовность показал ЦСКА. У меня сложилось впечатление, что в последний период работы Леонида Слуцкого игроки потеряли интерес к футболу. К очкам не потеряли, за это хорошо платят, а к футболу потеряли. Это было видно даже по лицам ребят. При Викторе Гончаренкоони ожили, они радуются футболу. В Махачкале армейцы выиграл легко, с хорошей долей пижонства.

В последнее время много критиковали ЦСКА за то, что не покупают игроков. А оказывается, можно просто вывести на новый уровень Витинью, что сделал Гончаренко.

Матч

Анжи - ЦСКА - 1:3 (0:1)

Голы

Васин 20 (0:1). Головин 49 (0:2). Маркелов 65 (1:2). Натхо 79 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Фибел, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Липартия (Мамтов, 56), Афонин, Гулиев (Данченко, 46), Карасёв, Яковлев (Кацаев, 68), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Дзагоев (Чалов, 64), Вернблум, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Витиньо (Жамалетдинов, 88)

Предупреждения:

Яковлев, 41; Полуяхтов, 74; Данченко, 90 - Головин, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 июля 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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