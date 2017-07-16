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Сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финальном матче чемпионата Европы по регби-7 мужская сборная России обыграла команду Уэльса со счетом 17:10.

В итоговом зачете чемпионата Европы после всех этапов Европейской серии Гран-при сборная России набрала 74 очка и завоевала золотые медали турнира. Вторыми стали регбисты Ирландии, в активе которых 72 очка. Замкнули тройку испанцы, набравшие 58 баллов.

Таким образом, россияне защитили титул действующих чемпионов Европы и стали четырехкратными победителями турнира. 

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