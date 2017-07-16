«Милан» объявил о переходе полузащитника «Лацио» Биглии

Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия продолжит карьеру в «Милане», сообщает официальный сайт «россонери».

31-летний аргентинец подписал соглашение с «Миланом», рассчитанное на три года.

Сумма сделки не сообщается, однако по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, римляне выручат на этой продаже порядка 17 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне Биглия в составе «Лацио» принял участие в 34-х матчах, забил пять мячей, отдал четыре результативные передачи и заработал девять желтых карточек.

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