«Милан» объявил о переходе полузащитника «Лацио» Биглии
Источник: ФК «Милан»Комментарии
Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия продолжит карьеру в «Милане»,
сообщает официальный сайт «россонери».
31-летний аргентинец подписал соглашение с «Миланом»,
рассчитанное на три года.
Сумма сделки не сообщается, однако по данным авторитетного
немецкого издания transfermarkt.de, римляне выручат на этой продаже порядка 17
миллионов евро.
Напомним, в минувшем сезоне Биглия в составе «Лацио» принял участие в 34-х матчах, забил пять мячей, отдал четыре результативные передачи и заработал девять желтых карточек.
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