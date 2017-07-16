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Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» – «Амкар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» - «Амкар».

Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.

Напомним, игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием. До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».

Матч

Ахмат - Амкар - 1:0 (0:0)

2-й тайм

Состав

Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Сампайо, Родолфо, Мохаммади, Кен, Иванов, Балай, Митришев

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Занев, Зайцев, Идову, Милькович (Гиголаев, 57), Гол, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Прокофьев, Бодул

Предупреждения:

нет - Сиваков, 15

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция

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