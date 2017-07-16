Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» – «Амкар»
Экс-полузащитник «Барселоны»,
«ПСЖ», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо ввел мяч в игру в матче «Ахмат» -
«Амкар».
Легендарный футболист приехал в Чечню в качестве гостя по приглашению руководства «Ахмата». Бразилец также получил именную футболку «Ахмата» с десятым номером.
Мяч в игру вводит @10Ronaldinho #АхматАмкар #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/7i0QBkfOHz— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 июля 2017 г.
Напомним, игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием. До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».
Матч
Состав
Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Сампайо, Родолфо, Мохаммади, Кен, Иванов, Балай, Митришев
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Занев, Зайцев, Идову, Милькович (Гиголаев, 57), Гол, Комолов, Рязанцев (Костюков, 46), Прокофьев, Бодул
Предупреждения:
нет - Сиваков, 15
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
16 июля 21:30, Ахмат-Арена, Онлайн-трансляция