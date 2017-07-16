Ласицкене одержала победу на международном турнире в Италии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская спортсменка Мария Ласицкене победила на
международном турнире в Италии по прыжкам в высоту.
В лучшей своей попытке Мария преодолела планку на высоте
2,00 метра. Второе место заняла полька Камила Лицвинко (1,98), третье -
американка Иника Макферсон (1,94).
Напомним, Ласицкене выступает под нейтральным флагом из-за
дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
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