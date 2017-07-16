Джибриль Сиссе оформил хет-трик в первом матче после возобновления карьеры

Сисеру: «Пока «Зенит» не сыграет с «Пасушем», с Данни общаться не буду» СИСЕРУ. Российские болельщики могут помнить его по выступлению за «Динамо» времен португальской экспансии. Сейчас 27‑летний Сисеру открывает для себя Казахстан: «Астана» арендовала форварда у «Пасуш де Феррейры». Навестив легионера, корреспондент «ССФ» узнал, как ему живется в Азии, что представляет собой его бывший клуб – соперник «Зенита» по раунду плей-офф Лиги чемпионов, и получится ли тренер из бузотера Коштиньи.