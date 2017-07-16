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Джибриль Сиссе оформил хет-трик в первом матче после возобновления карьеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий сборной Франции и «Кубани» Джибриль Сиссе, подписавший контракт с «Ивердон Спорт», оформил хет-трик в контрольном матче против «Фрибура».

Товарищеская встреча завершилась победой «Ивердона» со счетом 4:0. Французский нападающий дважды отличился с пенальти, еще один мяч Сиссе забил точным ударом головой.

Напомним, что в начале июля Сиссе принял решение возобновить карьеру игрока, заключив однолетний контракт с клубом третьего дивизиона чемпиона Швейцарии «Ивердон Спорт».

Ранее 36-летний нападающий выступал за французские «Осер», «Марсель», «Бастию» и «Сен-Перуаз», английские «Ливерпуль», «Сандерленд» и «Куинз Парк Рейнджерс», греческий «Панатинаикос» и итальянский «Лацио». В составе сборной Франции он провел 41 матч, забив девять мячей.

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