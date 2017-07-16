Александр Довбня: Яркие впечатления от «Зенита» – игра Лунева и татуировки Дриусси

Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня подвел итоги матча первого тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).

- Ваше самое яркое впечатление, эпизод от игры с «Зенитом»?

- Эпизод - спасительный сейв Андрея Лунева, моего товарища и коллеги, после удара Исмаила Эдиева. Наш капитан в этом матче бил наверняка, но Андрей выручил «Зенит». Этот эпизод случился спустя пару минут после того, как «Зенит» открыл счет. Сравняв счет, мы могли поменять игру. В концовке матча стало заметно, что соперник устал, но все равно использовал свой шанс, а мы - нет.

- Удар Хуана Лескано уже назвали самым ярким эпизодом стартового тура чемпионата. От гола «Зенит» спасали штанга и перекладина.

- Удар очень красивый и всем, наверное, немного жаль, что он не стал голевым. Повторюсь, для того, чтобы брать очки, нужно забивать самим. Моменты у нас были, причем не один.

- Обидное поражение?

- Обижаться мы можем только на самих себя. Есть досада, что уступили, показав хороший футбол.

- Главный итог матча?

- «Зенит» при заполненных почти до отказа трибунах забрал три очка, показав нам как нужно использовать свои шансы. Это премьер-лига, тут важно не упускать свои возможности. И, конечно, удача в таких матчах нам бы не помешала.

- Главный урок, который вынес «СКА-Хабаровск» после дебюта в премьер-лиге?

- Играть можно с любой командой. Мы конкурентноспособны. Уверен, сможем брать очки, соперничая с любым клубом премьер-лиги.

- Самое яркое впечатление от «Зенита»?

- Игра Андрея Лунева и татуировки аргентинца Дриусси. Я сам неравнодушен к тату и могу оценить то, что сделал этот парень. Еще я думаю, что «Зенит» прибавит по ходу сезона, - приводит слова Довбни официальный сайт «СКА-Хабаровска».

Напомним, аргентинский нападающий армейцев Хуан Лескано во втором тайме исполнил удар рабоной, и мяч попал в перекладину ворот Андрея Лунева.

«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.

В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».

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