Александр Довбня: Яркие впечатления от «Зенита» – игра Лунева и татуировки Дриусси
Вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Довбня подвел итоги матча первого тура РФПЛ против «Зенита» (0:2).
- Ваше самое яркое впечатление, эпизод от игры с «Зенитом»?
- Эпизод - спасительный сейв Андрея Лунева, моего товарища и коллеги, после удара Исмаила Эдиева. Наш капитан в этом матче бил наверняка, но Андрей выручил «Зенит». Этот эпизод случился спустя пару минут после того, как «Зенит» открыл счет. Сравняв счет, мы могли поменять игру. В концовке матча стало заметно, что соперник устал, но все равно использовал свой шанс, а мы - нет.
- Удар Хуана Лескано уже назвали самым ярким эпизодом стартового тура чемпионата. От гола «Зенит» спасали штанга и перекладина.
- Удар очень красивый и всем, наверное, немного жаль, что он не стал голевым. Повторюсь, для того, чтобы брать очки, нужно забивать самим. Моменты у нас были, причем не один.
- Обидное поражение?
- Обижаться мы можем только на самих себя. Есть досада, что уступили, показав хороший футбол.
- Главный итог матча?
- «Зенит» при заполненных почти до отказа трибунах забрал три очка, показав нам как нужно использовать свои шансы. Это премьер-лига, тут важно не упускать свои возможности. И, конечно, удача в таких матчах нам бы не помешала.
- Главный урок, который вынес «СКА-Хабаровск» после дебюта в премьер-лиге?
- Играть можно с любой командой. Мы конкурентноспособны. Уверен, сможем брать очки, соперничая с любым клубом премьер-лиги.
- Самое яркое впечатление от «Зенита»?
- Игра Андрея Лунева и татуировки аргентинца Дриусси. Я сам неравнодушен к тату и могу оценить то, что сделал этот парень. Еще я думаю, что «Зенит» прибавит по ходу сезона, - приводит слова Довбни официальный сайт «СКА-Хабаровска».
Напомним, аргентинский нападающий армейцев Хуан Лескано во втором тайме исполнил удар рабоной, и мяч попал в перекладину ворот Андрея Лунева.
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Голы забили Далер Кузяев и Александр Кокорин. Эта игра стала первой для хабаровского клуба в премьер-лиге. Также в этом матче на посту главного тренера «Зенита» официально дебютировал Роберто Манчини. Встреча проходила на стадионе имени Ленина и собрала 14200 зрителей.
В следующем туре сине-бело-голубые примут в Санкт-Петербурге казанский «Рубин». Матч состоится 22 июня. «СКА-Хабаровск» 24 июля встретится в Туле с местным «Арсеналом».
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Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция