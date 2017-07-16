Руслан Камболов: Хорошо сыграли во втором тайме, но все равно проиграли
Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение
от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.
– Обидно, что проиграли, конечно. Можно сказать, они свой план выполнили, забили два мяча, мы – нет, – приводит слова Камболова официальный сайт «Рубина». – Если бы мы реализовали свои моменты, то, наверное, был бы положительный результат. А так все молодцы, все отдавали себя на поле. В основном у нас были тактические ошибки, и «Краснодару» больше повезло.
– Во втором тайме
команда сыграла лучше, чем в первом. На чем делал акценты Курбан Бекиевич в
перерыве?
– Он сказал, чтобы все играли до конца, не ломались морально, играли в футбол. В принципе, можно сказать, что мы хорошо сыграли во втором тайме, но все равно проиграли. Нужно стремиться к лучшему.
Матч
Голы
Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон
Предупреждения:
Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция