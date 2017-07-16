Руслан Камболов: Хорошо сыграли во втором тайме, но все равно проиграли

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.

– Обидно, что проиграли, конечно. Можно сказать, они свой план выполнили, забили два мяча, мы – нет, – приводит слова Камболова официальный сайт «Рубина». – Если бы мы реализовали свои моменты, то, наверное, был бы положительный результат. А так все молодцы, все отдавали себя на поле. В основном у нас были тактические ошибки, и «Краснодару» больше повезло.

– Во втором тайме команда сыграла лучше, чем в первом. На чем делал акценты Курбан Бекиевич в перерыве?

– Он сказал, чтобы все играли до конца, не ломались морально, играли в футбол. В принципе, можно сказать, что мы хорошо сыграли во втором тайме, но все равно проиграли. Нужно стремиться к лучшему.