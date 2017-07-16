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Волейболистки сборной России уступили команде Нидерландов на мировом Гран-при

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России уступили команде Нидерландов в третьем матче второго игрового уикенда интерконтинентального раунда мирового Гран-при.

Встреча, прошедшая в воскресенье, 16 июля, в Калининграде, завершилась поражением российских волейболисток со счетом 0:3 (18:25, 22:25, 16:25).

Отметим, что в первом матче второго игрового уикенда команда Владимира Кузюткина переиграла сборную Доминиканской Республики со счетом 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14). Во второй встрече российская сборная переиграла команду Бельгии - 3:0 (26:24, 25:14, 25:22).

Добавим, что на старте Гран-при российская сборная проиграла в трех матчах: командам США (2-3), Китая (2-3) и Италии (2-3).

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