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Максим Канунников: Обидно проигрывать в первом матче на своем поле

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.

– Первая игра. Долго готовились и настраивались, конечно, на иной результат. Были положительные моменты и отрицательные.

Начали очень активно, но пропустили два гола. Тяжело было отыгрываться по ходу встречи, хотя моменты создавали неплохие. У меня была пара моментов.

Конечно, обидно проигрывать в первом матче на своем поле. Отличная атмосфера была, как всегда, поэтому болельщикам отдельная благодарность. Команда билась до конца. Мы должны быть сильны духом и продолжать работать дальше. Есть, в чем прибавлять. Разберем игру и будем двигаться дальше. Надеюсь, в следующих играх будем радовать болельщиков победами», - приводит слова Канунникова официальный сайт «Рубина».

Матч

Рубин - Краснодар - 1:2 (0:2)

Голы

Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон

Предупреждения:

Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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