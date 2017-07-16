Максим Канунников: Обидно проигрывать в первом матче на своем поле

Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.

– Первая игра. Долго готовились и настраивались, конечно, на иной результат. Были положительные моменты и отрицательные.

Начали очень активно, но пропустили два гола. Тяжело было отыгрываться по ходу встречи, хотя моменты создавали неплохие. У меня была пара моментов.

Конечно, обидно проигрывать в первом матче на своем поле. Отличная атмосфера была, как всегда, поэтому болельщикам отдельная благодарность. Команда билась до конца. Мы должны быть сильны духом и продолжать работать дальше. Есть, в чем прибавлять. Разберем игру и будем двигаться дальше. Надеюсь, в следующих играх будем радовать болельщиков победами», - приводит слова Канунникова официальный сайт «Рубина».