Максим Канунников: Обидно проигрывать в первом матче на своем поле
Форвард «Рубина» Максим Канунников прокомментировал
поражение от «Краснодара» (1:2) в матче первого тура чемпионата России.
– Первая игра. Долго готовились и настраивались, конечно, на
иной результат. Были положительные моменты и отрицательные.
Начали очень активно, но пропустили два гола. Тяжело было
отыгрываться по ходу встречи, хотя моменты создавали неплохие. У меня была пара
моментов.
Конечно, обидно проигрывать в первом матче на своем поле. Отличная атмосфера была, как всегда, поэтому болельщикам отдельная благодарность. Команда билась до конца. Мы должны быть сильны духом и продолжать работать дальше. Есть, в чем прибавлять. Разберем игру и будем двигаться дальше. Надеюсь, в следующих играх будем радовать болельщиков победами», - приводит слова Канунникова официальный сайт «Рубина».
Матч
Голы
Лаборде 17 (0:1). Лаборде 33 (0:2). Лестьенн 72 (1:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Гранат, Кудряшов, Кузьмин, Оздоев, Карадениз (Азмун, 62), Мвила, Камболов, Канунников (Жонатас, 75), Рочина (Лестьенн, 46)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Шишкин, Лаборде (Сулейманов, 90), Подберёзкин, Перейра (Классон, 60), Петров, Газинский (Жигулёв, 74), Вандерсон
Предупреждения:
Гранат, 45; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 - Гранквист, 12; Рамирес, 76
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
16 июля 17:30, Казань Арена, Текстовая трансляция